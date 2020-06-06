

В Грузии с 15 июня ожидается возобновление железнодорожного сообщения

06.06.2020 19:23





В Грузии железнодорожное сообщение возобновится, предположительно,15 июня, сообщили Первому каналу Грузии в «Грузинской железной дороге». В компании заявили, что готовы обеспечить выполнение всех рекомендаций Минздрава страны для организации безопасной перевозки пассажиров.



«В частности, на входе в вагон проводники будут проводить термоскрининг пассажиров, а сразу после попадания в вагон пассажирам предстоит пройти дезобарьер и обработать руки дезинфицирующим раствором. Важно, чтобы пассажиры заранее знали, что в поездке им нужно поддерживать социальную дистанцию. В случае наличия симптомов, характерных для вируса, пассажиры не должны являться на посадку. Также в вагон не будут допущены пассажиры без маски, которую нельзя снимать на всем протяжении поездки», — рассказали в «Грузинской железной дороге».



Что касается стоимости проезда, то по заявлению компании, цена билетов останется без изменений.





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