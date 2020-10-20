

Турнава: С ноября начнется поэтапное возобновление регулярных рейсов в Европу

20.10.2020 12:45





«С ноября мы будем поэтапно возобновлять регулярные авиарейсы, в основном, это европейские направления — выпущена новая т.н нота и постановление правительства, определяющее режим поэтапного открытия регулярных рейсов в ноябре», — заявила на брифинге после заседания Координационного совета министр экономики Натия Турнава.



По её словам, есть и такие направления, по которым раньше выполнялись рейсы ограниченного формата, в том числе чартерные, теперь эти направления открыты для регулярных рейсов.



«Это традиционные направления, такие как Мюнхен, Париж, Рига — здесь мы предлагаем компаниям увеличить частоту рейсов. Что касается других направлений — Амстердам, Вена, Варшава, Афины, Вильнюс, Дортмунд, Катовице, Милан — по этим направлениям компании, которые работали ранее, имеют возможность начать регулярные рейсы», — заявила Натия Турнава.



По её словам, конкретные детали, например, как часто и когда будут возобновлены полеты, во многом зависит от коммерческого статуса самих авиакомпаний, поскольку многие авиакомпании переживают довольно сложный период.





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