

В рамках проекта «Работай из Грузии» в Грузию уже прибыли 197 человек

26.10.2020 21:42





По информации Национальной администрации туризма, в рамках проекта «Работай из Грузии» за два месяца заявку зарегистрировали около 1100 человек, что свидетельствует об эффективности проекта. При этом, как пояснили в Национальной администрации туризма, в рамках этого же проекта в Грузию уже прибыли 197 человек.



«На данный момент уже подтвержден запрос 700 человек, среднемесячный доход которых не только соответствует минимальному запросу в размере 2000 долларов США, но и превышает и составляет 5 700 долларов США. Эти показатели равны потенциально 23,9 миллионам долларов, потраченным в стране за шестимесячный период, что является лучшим результатом с учетом минимальных затрат на маркетинг (маркетинг стоил 17000 долларов США, рентабельность одного вложенного доллара — 1408 долларов США). Однако, согласно приведенной информации, проект не является инструментом для генерирования массового туризма, поэтому оценку его эффективности следует осуществлять не по количеству заявок, а по определению приемлемой экономической выгоды. Сообщаем вам, что в рамках проекта в Грузию уже прибыли 197 человек.



Среди них страну посещают международные визитеры из таких целевых стран, как США, Великобритания, Украина и другие. В целом, 53 процента принятых аппликантов являются самозанятыми (Freelancer), 28 процентов — штатными сотрудниками (Full-Time Employee) и 19 процентов — предпринимателями (Entrepreneur).



Аппликанты, зарегистрированные в рамках проекта, представляют до 60 разных стран по гражданству, включая США, Японию, Украину, Россию и Беларусь», — говорится в сообщении Национальной администрации туризма.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





