|
|
В рамках проекта «Работай из Грузии» в Грузию уже прибыли 197 человек
26.10.2020 21:42
По информации Национальной администрации туризма, в рамках проекта «Работай из Грузии» за два месяца заявку зарегистрировали около 1100 человек, что свидетельствует об эффективности проекта. При этом, как пояснили в Национальной администрации туризма, в рамках этого же проекта в Грузию уже прибыли 197 человек.
«На данный момент уже подтвержден запрос 700 человек, среднемесячный доход которых не только соответствует минимальному запросу в размере 2000 долларов США, но и превышает и составляет 5 700 долларов США. Эти показатели равны потенциально 23,9 миллионам долларов, потраченным в стране за шестимесячный период, что является лучшим результатом с учетом минимальных затрат на маркетинг (маркетинг стоил 17000 долларов США, рентабельность одного вложенного доллара — 1408 долларов США). Однако, согласно приведенной информации, проект не является инструментом для генерирования массового туризма, поэтому оценку его эффективности следует осуществлять не по количеству заявок, а по определению приемлемой экономической выгоды. Сообщаем вам, что в рамках проекта в Грузию уже прибыли 197 человек.
Среди них страну посещают международные визитеры из таких целевых стран, как США, Великобритания, Украина и другие. В целом, 53 процента принятых аппликантов являются самозанятыми (Freelancer), 28 процентов — штатными сотрудниками (Full-Time Employee) и 19 процентов — предпринимателями (Entrepreneur).
Аппликанты, зарегистрированные в рамках проекта, представляют до 60 разных стран по гражданству, включая США, Японию, Украину, Россию и Беларусь», — говорится в сообщении Национальной администрации туризма.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна