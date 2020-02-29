

Пентагон подписал соглашение о производстве Javelin для Украины и Грузии

29.02.2020 14:15





Министерство обороны США заключило договор на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Украины и других стран - партнеров. Об этом говорится на сайте Пентагона.



"Компания Raytheon / Lockheed Martin Javelin, город Тусон, Аризона получила 18431 215 долларов согласно контракту W31P4Q-19-C-0059", - говорится в сообщении.



Компания Raytheon - Lockheed Martin займется производством ракетных комплексов Javelin также для Австралии, Грузии, Индонезии, Иордании, Ирландии, Катара, Литвы, Новой Зеландии, Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Турции, Франции, Чехии и Эстонии.



Комплексы будут производить в городе Тусон (штат Аризона). С этой целью из американского бюджета выделено $18,4 млн.



Ожидаемая дата завершения производства - 25 июня 2020 года.



Как сообщалось, американская сторона начнет финансирование утвержденной ранее в бюджете 2020 года оборонной помощи Украине уже в феврале, причем основной акцент будет сделан на усилении Военно-Морских Сил Украины.





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