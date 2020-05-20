

В Грузии за год возбуждено 19 тысяч уголовных дел



СОВА 20.05.2020 15:37



В 2019 году наибольшее количество уголовных дел было возбуждено по факту краж, домашнего насилия и наркопреступлений. Об этом в своем ежегодном отчете сообщает прокуратура Грузии.



Судебное преследование за кражу (статья 177) было возбуждено в отношении 3 960 человек, за домашнее насилие (статья 126) в отношении 2 699 человек, за преступления, связанные с наркотиками (статья 260) к ответственности были привлечены 2 600 человек. По данным ведомства, всего в 2019 в Грузии было возбуждено 19 114 уголовных дел.



Кроме того, сообщается, что в прошлом году судебной системой было удовлетворено большинство (72%) требований прокуратуры об избрании судом в качестве меры пресечения в отношении подозреваемых заключения под стражу. Согласно отчету ведомства, такая мера пресечения запрашивалась наибольшее количество раз за последние восемь лет. Показатель превышает и статистику за 2012 год.



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