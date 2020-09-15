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В Казбеги произошло двойное убийство близ границы
15.09.2020 19:33
Новости-Грузия
В Казбеги, близ пропускного пункта «Дарьял» произошло двойное убийство, сообщает телекомпания «Мтавари» со ссылкой на МВД.
Конфликт, итогом которого стали сразу две смерти, произошел 14 сентября. Близ границы поссорились мужчины с двойным гражданством России и Грузии.
По данным следствия, 39-летний А.М. после ссоры нанес телесные повреждения 64-летнему А.Г., в результате чего он скончался на месте. После этого сын убитого, 40-летний гражданин России В.Г., из чувства мести с использованием холодного оружия и тупого предмета нанес множество ранений А.М., в результате чего тот скончался.
Полиция задержала В.Г. через несколько часов после случившегося. Следствие ведется по статье 108 УК Грузии «умышленное убийство», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
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