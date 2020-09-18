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Зурабишвили: Наша цель - создать силы обороны, совместимые с НАТО
18.09.2020 12:12
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем выступлении на церемонии закрытия совместных многонациональных учений «Достойный партнер» поздравила военных с успешным завершением многонациональных учений «Достойный партнер 2020» и поблагодарила стран-членов и партнеров НАТО, участвующих в учениях.
«Наша цель — создать современные, боеспособные и совместимые с НАТО силы обороны, которые, помимо выполнения задач национальной обороны, будут способствовать укреплению стабильности и безопасности в Черноморском регионе.
Несмотря на глобальную пандемию, проведение многонациональных учений в Грузии с максимальным соблюдением мер безопасности является ярким примером постоянно растущего сотрудничества.
Грузия, благодаря тесному сотрудничеству со странами-партнерами, является более сильной и безопасной. Сотрудничество никогда не было таким сильным, как сегодня.
НАТО — надежный и верный партнер Грузии.
С момента обретения Грузией независимости альянс и его государства-члены активно поддерживают усилия Грузии по формированию демократической и стабильной страны», — заявил президент.
По его словам, Грузия является образцовым партнером НАТО, полностью разделяющим ценности НАТО и принципы общей безопасности.
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