

Застреленный в Авчала мужчина в прошлом обвинялся в нападении на депутата

23.10.2020 17:50





Идентифицирован мужчина, которого сегодня застрелили в районе Авчала в Тбилиси, по предварительной информации СМИ, это Валериан Немсицверидзе, который в прошлом обвинялся в вооруженном нападении на депутата.



16 лет назад Немсицверидзе был фигурантом одного из нашумевших преступлений – он обвинялся в том, что 13 мая 2004 года совершил вооруженное нападение на депутата парламента Каху Гиушвили.



Вместе с ним в деле фигурировал Давид Миндадзе, которого суд признал виновным в попытке убийства при отягчающих обстоятельствах и незаконном ношении оружия. Сам Немсицверидзе обвинялся в планировании убийства и в присвоении активов банка. По этому обвинению он был осужден на 16 лет тюрьмы. По данным СМИ, Немсицверидзе попал под амнистию и вышел на свободу уже в 2013 году.



Что стало мотивом убийства Немсицверидзе, пока неизвестно.



Убийство произошло сегодня днем на улице Сараджишвили в Тбилиси. Мужчина средних лет был застрелен в собственной машине, которая была припаркована возле пекарни.



По словам очевидцев, они слышали пять-шесть выстрелов. Стрелявший тут же скрыться.



МВД начало следствие по двум статьям УК Грузии – «убийство» и «незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия». На месте происшествия в данное время работают криминалисты.





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