

«Проект Грузия 2020» - секретный план ГРУ России

30.10.2020 12:24





Анонимный источник предоставил «Главному каналу» секретный документ разведки России (ГРУ), в котором прописан подробный план, как в предвыборный период в стране должны быть активизированы антизападные и пророссийские настроения.



Документ имеет гриф секретности и представляет собой оперативный отчет. Документ датирован декабрем 2017 года и называется «Проект Грузия - 2020».



В отчете речь идет о том, как различными методами вызвать пророссийские настроения в Грузии и открыто или тайно активизировать в политической жизни пророссийские силы.



Как сообщает канал, этот отчет был получен иностранной разведывательной службой, и по всей видимости он сейчас лежит на столе высокопоставленных чиновников Службы безопасности Грузии.



Следует отметить то, что в отчете прямо упоминается дело Давида Гареджи и отмечено, что для общественности это будет болезненной темой и вызовет ультраправые, ультрарадикальные и антизападные настроения.



«Для выборов будет политически технологически выгодно поднять конкретную, болезненную для общества тему (эффект выборов 2012 года), эту тему нужно адресовать конкретной целевой аудитории и любым эффективным способом распространить необходимые послания. (При необходимости задействовать и другие инструменты активных мер) – предположительные темы: турецкая оккупация, оккупация со стороны Азербайджана - Гареджи, а также угроза потери дополнительных территорий в случае интеграции Грузии в НАТО и Европейский Союз», - сказано в документе.



В документе расшифрованы те люди, которых потенциально могут использовать российские спецслужбы. В список вошли те священнослужители, которые являются «обвинителями» в деле Давида Гареджи. В списке находится и бизнесмен Давид Хидашели, который считается «золотым свидетелем».



«Местная политическая элита, которая втайне поддерживает нас, но не может открыто заявить об этом, однако может оказать реальное влияние на политические процессы и шаги Бидзины Иванишвили, в этом направлении рекомендуется активизировать уже существующие оперативные каналы: Лаша Нацвлишвили, Отар Парцхаладзе, Вахтанг Гомелаури, Иосеб Гогашвили, Григол Лилуашвили, Каха Кахишвили, Ираклий Гарибашвили (несмотря на потерянные позиции), Георгий Вольский, Зураб Абашидзе, Давид Саганелидзе.

Оперативное примечание: для установки безопасной оперативной связи, следуйте «строгим инструкциям центра», - отмечено в документе.





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