|
|
|
Объекты РЖД повреждены в результате атаки беспилотников в Ростовской области
05.08.2025 17:01
В результате атаки беспилотников в Ростовской области повреждены железнодорожные объекты. Об этом сообщают российские СМИ.
Телеграм-каналы сообщают, что железнодорожная станция Тацинская в Ростовской области и железнодорожная подстанция «Старая Станица» повреждены в результате атаки беспилотников.
Украинские телеграм-каналы делятся кадрами повреждений железнодорожной инфраструктуры, вызванных атаками беспилотников в Ростовской области.
Как отмечает украинское издание «Обозреватель», станция Тацинская расположена недалеко от железнодорожной ветки, ведущей к нефтебазе в Ростовской области. Что касается подстанции «Старая Станица», то она расположена недалеко от города Миллерово, где расположен военный аэродром, с которого наносятся удары по Украине.
Позже информацию об атаке беспилотников подтвердил губернатор Ростовской области. Минобороны России сообщило, что в ночь на 5 августа в Ростовской области было сбито 7 украинских беспилотников. Ещё 13 беспилотников были уничтожены в Брянской области, 2 — в Калужской и 2 — в Смоленской областях.
Атака с использованием беспилотников также была совершена на железнодорожную станцию в Волгоградской области.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна