Объекты РЖД повреждены в результате атаки беспилотников в Ростовской области

05.08.2025 17:01





В результате атаки беспилотников в Ростовской области повреждены железнодорожные объекты. Об этом сообщают российские СМИ.



Телеграм-каналы сообщают, что железнодорожная станция Тацинская в Ростовской области и железнодорожная подстанция «Старая Станица» повреждены в результате атаки беспилотников.



Украинские телеграм-каналы делятся кадрами повреждений железнодорожной инфраструктуры, вызванных атаками беспилотников в Ростовской области.



Как отмечает украинское издание «Обозреватель», станция Тацинская расположена недалеко от железнодорожной ветки, ведущей к нефтебазе в Ростовской области. Что касается подстанции «Старая Станица», то она расположена недалеко от города Миллерово, где расположен военный аэродром, с которого наносятся удары по Украине.



Позже информацию об атаке беспилотников подтвердил губернатор Ростовской области. Минобороны России сообщило, что в ночь на 5 августа в Ростовской области было сбито 7 украинских беспилотников. Ещё 13 беспилотников были уничтожены в Брянской области, 2 — в Калужской и 2 — в Смоленской областях.



Атака с использованием беспилотников также была совершена на железнодорожную станцию в Волгоградской области.





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