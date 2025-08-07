Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Тысячи человек присоединились к шествию в годовщину августовской войны


07.08.2025   22:43


Марш стартовал с площади Героев, где установлен монумент погибшим за территориальную целостность и свободу страны. Участники акции двинулись к парламенту на проспект Руставели.

первых рядах – гигантский транспарант со слоганом «Слава героям». У многих демонстрантов в руках национальные флаги и стикеры с красными маками – это символ скорби по погибшим во время войны 2008 года.

Участники шествия скандируют разные лозунги: «Анцухелидзе бессмертен», «Слава героям», «Да здравствуют герои», «Слава независимой Грузии», «Слава Украине» «Крах гнилой Российской империи» и т.д. Можно было услышать и нецензурные кричалки — обращенные к российскому президенту Владимиру Путину.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна