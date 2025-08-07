Тысячи человек присоединились к шествию в годовщину августовской войны

07.08.2025 22:43





Марш стартовал с площади Героев, где установлен монумент погибшим за территориальную целостность и свободу страны. Участники акции двинулись к парламенту на проспект Руставели.



первых рядах – гигантский транспарант со слоганом «Слава героям». У многих демонстрантов в руках национальные флаги и стикеры с красными маками – это символ скорби по погибшим во время войны 2008 года.



Участники шествия скандируют разные лозунги: «Анцухелидзе бессмертен», «Слава героям», «Да здравствуют герои», «Слава независимой Грузии», «Слава Украине» «Крах гнилой Российской империи» и т.д. Можно было услышать и нецензурные кричалки — обращенные к российскому президенту Владимиру Путину.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





