ФК «Пари Нижний Новгород» утверждает, что ФК «Орби» не может иметь к ним правовых претензий

05.08.2025 13:26





Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов прокомментировал намерения грузинского «Орби» обратиться в Международную федерацию футбола (ФИФА) в связи с переходом 21-летнего полузащитника Вахо Бедошвили в нижегородский клуб.



«Пари НН» объявил о переходе 21-летнего Бедошвили в понедельник, 4 августа. В клубе сообщили, что нижегородцы выкупили права на игрока у «Орби», контракт с ним рассчитан на три года. Пресс-служба «Орби» сообщила, что клуб обратился в ФИФА и инициировал судебное разбирательство в отношении «Пари НН» и футболиста.



«Обращаться или не обращаться в ФИФА — личное дело «Орби», у Вахо Бедошвили была прописанная сумма отступных в контракте, которая была заложена в арендное соглашение между его бывшим клубом и «Гареджи». В отличие от других клубов, которые также претендовали на игрока, мы знали о существовании такого пункта и воспользовались опцией выкупа. Таким образом, нам удалось выиграть конкуренцию за футболиста. Возможно, «Орби» хотел заработать на игроке больше денег, чем это было предусмотрено в сумме отступных. В нашем понимании нет оснований, каким образом можно оспорить пункт в контракте, который был согласован и подписан всеми сторонами.



Комментировать действия «Орби» не в зоне моей компетенции. Мы же рады, что Бедошвили присоединился к «Пари НН». Это молодой талантливый футболист, игрок молодёжной сборной Грузии. У Вахо есть потенциал, который мы рассчитываем раскрыть. Довольны, что удалось подписать с Бедошвили контракт и что он становится частью нашей команды», — приводит ТАСС слова Удальцова.



Стало известно, что в арендном договоре Вахо Бедошвили в качестве цены выкупа указана сумма в 80 000 евро.





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