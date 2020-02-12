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Facebook приостановил ложные учетные записи, связанные с российской разведкой
12.02.2020 20:00
Facebook приостановил создание сети учетных записей, используемых военной разведкой Российской Федерацией для распространения ложной информации против Украины и других стран Восточной Европы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Facebook.
Как отметили в Facebook, те, кто стояли за созданием аккаунтов пытались скрыть свою личность.
«Хотя люди, стоящие за этой сетью, пытались скрыть свою личность и координацию, наше расследование выявило связи с российскими военными разведывательными службами», - сообщили в компании.
По словам главы Facebook по политике в области кибербезопасности Натаниэля Глайхера, во время последней российской операции было использовано более 100 учетных записей в Facebook и на других его платформах, для создания фальшивых персон, часто изображающих из себя журналистов в целевых странах. После этого они пытались распространять ложные сведения через СМИ и политиков.
«Мы давно знаем, что эти люди ищут подлинные голоса, чтобы усилить их рассказы. Это скорее классическая разведывательная операция, целью которой является манипулирование ключевыми людьми для достижения высокого эффекта», - сказал Глайхер.
В Минобороны России комментариев в связи с этим не делают.
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