

Facebook приостановил ложные учетные записи, связанные с российской разведкой

12.02.2020 20:00





Facebook приостановил создание сети учетных записей, используемых военной разведкой Российской Федерацией для распространения ложной информации против Украины и других стран Восточной Европы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Facebook.



Как отметили в Facebook, те, кто стояли за созданием аккаунтов пытались скрыть свою личность.



«Хотя люди, стоящие за этой сетью, пытались скрыть свою личность и координацию, наше расследование выявило связи с российскими военными разведывательными службами», - сообщили в компании.



По словам главы Facebook по политике в области кибербезопасности Натаниэля Глайхера, во время последней российской операции было использовано более 100 учетных записей в Facebook и на других его платформах, для создания фальшивых персон, часто изображающих из себя журналистов в целевых странах. После этого они пытались распространять ложные сведения через СМИ и политиков.



«Мы давно знаем, что эти люди ищут подлинные голоса, чтобы усилить их рассказы. Это скорее классическая разведывательная операция, целью которой является манипулирование ключевыми людьми для достижения высокого эффекта», - сказал Глайхер.



В Минобороны России комментариев в связи с этим не делают.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





