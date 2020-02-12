

У гражданина Израиля в Батумском аэропорту нашли запрещенные препараты

12.02.2020 21:06





Сотрудники службы доходов министерства финансов Грузии изъяли медикаменты, содержащие наркотические и психотропные вещества, говорится в сообщении на сайте ведомства.



Запрещенные препараты обнаружили на таможенно-пропускном пункте Батумского международного аэропорта во время проверки багажа, принадлежащего гражданину Израиля. Речь идет о 134 таблетках запрещенных лекарств.



Уголовное дело возбуждено по двум статям: "незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, их аналогов или прекурсоров" (наказывается лишением свободы на срок до шести лет) и по статье "незаконные ввоз в Грузию, вывоз из Грузии или международная перевозка транзитом наркотических средств, их аналогов или прекурсоров" (наказываются лишением свободы на срок от шести до девяти лет).





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