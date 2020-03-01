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В Армении подтвердился первый случай коронавируса
01.03.2020 11:52
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Армении, написал премьер страны Никол Пашинян на своей странице в Facebook, передает РИА Новости.
"Около двух часов назад у нас был подтвержденный случай заболевания. Пациент - 29-летний гражданин, который прибыл 28 февраля на самолете с женой из Ирана", - написал премьер.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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