

В Армении подтвердился первый случай коронавируса

01.03.2020 11:52





Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Армении, написал премьер страны Никол Пашинян на своей странице в Facebook, передает РИА Новости.



"Около двух часов назад у нас был подтвержденный случай заболевания. Пациент - 29-летний гражданин, который прибыл 28 февраля на самолете с женой из Ирана", - написал премьер.



Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.



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