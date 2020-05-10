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При пожаре в московской больнице для пациентов с коронавирусом погиб один человек
10.05.2020 12:09
На севере Москвы произошел пожар в Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого, где лежат пациенты с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно предварительным данным, один человек погиб, еще трое пострадали. Сейчас проводится эвакуация людей из больницы.
Возгорание произошло на первом этаже шестиэтажного здания Городской больницы №50 на улице Вучетича, дом 21. Что горит и площадь пожара выясняются. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.
Корпус № 6 ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого на улице Вучетича, дом 21 перепрофилировали для госпитализации пациентов с коронавирусом. По итогу число коек увеличилось на 45 процентов — с 225 до 328. Работали в коронавирусном стационаре 87 врачей и 135 медицинских сестер.
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