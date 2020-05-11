

Полиция выявила 153 новых факта нарушения режима чрезвычайного положения

11.05.2020 11:55





За последние 24 часа, в результате осуществленного правоохранителями мониторинга, в масштабе всей Грузии выявлены 153 новых факта нарушения ограничений режима чрезвычайного положения и т.н. комендантского часа. Информацию об этом распространяет МВД Грузии.



По их данным, с 21:00 часов 10 мая до 06:00 часов 11 мая в масштабе всей страны полиция оштрафовала 106 граждан за нарушение т.н. комендантского часа. Полицией выявлено 3 новых факта нарушения правил самоизоляции.



За нарушение правил перевозки граждан и перемещения на автомобиле правоохранителями оштрафованы еще 7 лиц. Кроме того, за нарушение ограничения на собрание более 3-х человек в публичном пространстве и несоблюдение 2-метровой социальной дистанции сотрудниками МВД оштрафованы 37 граждан.



«МВД вновь призывает граждан соблюдать ограничения, установленные в рамках чрезвычайного положения, в противном случае будут применяться предполагаемые законом, соответствующие меры.



Все находящиеся на территории Грузии лица обязаны соблюдать чрезвычайный режим и подчиняться требованиям действующего в Грузии в сфере здравоохранения законодательства. Нарушение режима чрезвычайного положения влечет административную ответственность – штрафование физических лиц на 3 000 лари, а юридических лиц – на 15 000 лари», - говорится в информации МВД.



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