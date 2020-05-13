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Эпидемическая ситуация в Грузии идёт на спад


13.05.2020   18:13


По заявлению главы Национального центра по контролю за заболеваниями Грузии Амирана Гамкрелидзе, по состоянию на восьмую неделю после начала внутренней передачи коронавируса, число новых случаев заражения в стране уменьшается с каждым днем и эпидемическая ситуация идёт на спад.

«Мы можем сказать, что эпидемия имеет тенденцию к снижению, но это не должно нас расхолаживать. Это не должно породить иллюзию, что в нашей стране мы победили Covid-19, потому что, если возникнет такая иллюзия и люди перестанут следовать рекомендациям организации здравоохранения (это — социальная дистанция, гигиена и многое другое), инфекция может вернуться», — сказал Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, как прогнозирует большинство ученых, лето, с большой вероятностью, станет более спокойным периодом, но это не повод для самоуспокоения.

«В течение лета нам нужно серьезно подготовиться к возможности появления респираторных инфекций, гриппа или других, чтобы они не наложились друг на друга. Существует прогноз, и такая вероятность присутствует, параллельного распространения очередной волны коронавируса и гриппа, поэтому все секторы должны быть в полной готовности, чтобы правительство смогло адекватно реагировать в случае такой волны», — сказал Амиран Гамкрелидзе.

На вопрос о необходимости продления чрезвычайного положения Амиран Гамкрелидзе ответил, что решение об этом принимает высшее руководство страны.

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