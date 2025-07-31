Грузия завершит 2025 год с высоким экономическим ростом - замминистра экономики

31.07.2025 13:45





По оценкам заместителя министра экономики и устойчивого развития Вахтанга Цинцадзе, в первом полугодии 2025 года зафиксированы высокие показатели экономической активности, при этом темпы экономического роста на уровне секторов достаточно диверсифицированы.



«Средний экономический рост в первом полугодии 2025 года составляет 8,3%. Примечательно, что в июне экономический рост достиг 6,3%. Рост хорошо диверсифицирован, и в разрезе секторов наибольший вклад в него внесло увеличение экономической активности в сферах информации и коммуникаций, обрабатывающей промышленности, образования, транспорта и складирования, а также финансовой и страховой деятельности», — отметил Вахтанг Цинцадзе.



Также, по информации замминистра, общему экономическому росту способствовали положительные тенденции во внешней торговле. В частности, экспорт вырос более чем на 10%, его объём составил 640 млн долларов США, что является рекордным показателем для месяца июня. Цинцадзе также подчеркнул, что рекордными стали и доходы от туризма во втором квартале — 1 145,0 млн долларов США.



По оценке Вахтанга Цинцадзе, достичь текущих результатов экономического роста стало возможным благодаря разумной и последовательной макроэкономической политике правительства Грузии, которая реализуется по нескольким направлениям — в том числе через эффективные программы поддержки малого и среднего бизнеса и бесперебойную реализацию масштабных инфраструктурных проектов. В качестве ещё одного фактора, способствующего росту, он выделил структурные экономические реформы.



«На фоне этих позитивных тенденций ряд международных финансовых институтов пересмотрели прогнозы экономического роста Грузии в сторону повышения. В частности, Международный валютный фонд недавно увеличил прогноз экономического роста Грузии на 2025 год с 6% до 7,2%. Национальный банк также повысил прогноз экономического роста на текущий год до 7,4%. Мы ожидаем, что позитивные тенденции экономического роста сохранятся и усилятся до конца года, и Грузия завершит 2025 год с высоким уровнем экономического роста», — заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития.







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