За 6 месяцев 2025 года «ГМ» получила пожертвований в 6 раз больше, чем все остальные партии вместе взятые

31.07.2025 13:10





По информации неправительственной организации «Международная прозрачность - Грузия», за 6 месяцев 2025 года «Грузинская мечта» получила пожертвования на 6.6 миллионов лари, что составляет 87% от всех пожертвований для остальных партий.



Как говорится в заявлении организации, сумма пожертвований, полученных правящей партией, в 6 раз превышает сумму пожертвований всем остальным партиям вместе взятым (1,019,578 лари), что, по словам представителей НПО, подчеркивает резкое финансовое неравноправие.



«Вновь возникает легитимный вопрос о возможном участии крупных доноров «Грузинской мечты» в системной коррупции – связанные с ними компании выигрывают многомиллионные тендеры и получают субсидии из бюджета.



11 компаний, осуществивших пожертвования, с 2024 года одержали победу в тендерах на сумму 143.6 миллионов лари, а с 2016 года – на сумму 422 миллиона лари.



23 компании, связанные с правящей партией, получили контракты по упрощенным закупкам на сумму до 1.5 миллиона лари, а с 2016 года те же компании получили контракты на сумму до 15 миллионов лари.



В тот же период тендер не выиграла ни одна компания-донор оппозиционных партий, а итоговая сумма контрактов на упрощенные закупки для них составила 185,447 лари.



С 2024 года 13 компаний, связанных с донорами, получили субсидии на сельское хозяйство на сумму более 27 миллионов лари. Всего же указанные компании получили субсидии на сумму более 71 миллионов лари. Особо бросается в глаза бизнес-сеть Вахтанга Каричашвили, компании которого получили более 25 миллионов лари, что составляет 13% от всех агро-субсидий. В тот же период субсидию от государства не получил ни один из доноров оппозиционных партий.



За три месяца после отставки председателя Высшего совета Аджарии Торнике Рижвадзе, из регионов правящей партии пожертвовали более 2.5 миллионов лари. Такое количество пожертвований из регионов за 3-месячный период является беспрецедентным и вызывает подозрение в том, что они осуществлены посредством третьих лиц, что является нарушением закона.



Следует отметить, что за первое полугодие 2025 года средства «Грузинской мечте» пожертвовали 168 лица на сумму 6,573,370 лари. Всего указанными донорами партии пожертвовано более 20 миллионов лари»,- говорится в заявлении.





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