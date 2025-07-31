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НБГ ставку рефинансирования на уровне 8%
31.07.2025 13:47
Комитет по монетарной политике Национального банка Грузии (НБГ) сохранил ключевую ставку (ставку рефинансирования) на уровне 8%, оценив текущую инфляцию и внешние риски как умеренные.
НБГ прогнозирует, что в 2025 году инфляция временно будет держаться выше целевого показателя и составит около 3,8%, после чего стабилизируется на уровне 3% в среднесрочной перспективе.
Прогноз экономического роста на 2025 год Нацбанк повысил до 7,4% с предыдущих 6,7%, отметив, что за первые пять месяцев текущего года средний рост ВВП составил 8,8%.
Комитет также отметил сохраняющуюся неопределенность на глобальных рынках на фоне геополитической напряженности, которая может повлиять как на ускорение, так и на замедление инфляции.
Следующее заседание комитета по монетарной политике назначено на 10 сентября.
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