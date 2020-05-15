

В Армении арестован Ваагн Чахалян

15.05.2020 18:03









«Дорогие соотечественники, меня снова арестовали, меня доставили в полицейское управление Эребуни, я должен сказать, что все это уже не смешно, и таким образом власти Армении пытаются окончательно дискредитировать правоохранительные органы», – написал он. Председатель общественной организации «Воля защитить армянские ценности» Ваагн Чахалян арестован. Об этом Чахалян написал на своей странице в Facebook.«Дорогие соотечественники, меня снова арестовали, меня доставили в полицейское управление Эребуни, я должен сказать, что все это уже не смешно, и таким образом власти Армении пытаются окончательно дискредитировать правоохранительные органы», – написал он.



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