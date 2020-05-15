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В Армении арестован Ваагн Чахалян
15.05.2020 18:03
Председатель общественной организации «Воля защитить армянские ценности» Ваагн Чахалян арестован. Об этом Чахалян написал на своей странице в Facebook.
«Дорогие соотечественники, меня снова арестовали, меня доставили в полицейское управление Эребуни, я должен сказать, что все это уже не смешно, и таким образом власти Армении пытаются окончательно дискредитировать правоохранительные органы», – написал он.
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