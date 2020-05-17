

В высокогорной Аджарии появится новое туристическое направление

17.05.2020 15:41





Согласно планам департамента туризма Аджарии, в высокогорной Аджарии в муниципалитете Шуахеви появится новое туристическое направление на горе Чирухи, которая расположена в альпийской зоне на высоте 2050 метров над уровнем моря.



На данном этапе разрабатывается концепция туристического развития горы Чирухи, после чего будет подготовлен инфраструктурный проект туристического продукта.





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