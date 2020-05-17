

Контроль за температурой граждан в торговых центрах будет осуществлять система видеоскрининга

17.05.2020 20:50





Начальник департамента инспекции трудовых условий Бека Перадзе сообщил, что требования по превенции коронавируса для торговых центров уже согласованы. По его словам, в торговых молах уже начали готовиться к открытию объектов.



По информации Перадзе, в торговых центрах будет применяться технология видеоскрининга граждан.



«Для максимального контроля за температурой людей будет применяться видеоскрининг, который позволяет осуществлять проверку большой массы людей. В случае высокой температуры видеокамера среагирует соответствующим сигналом тревоги. Есть требования к вытяжной вентиляции, которая должна обеспечивать поступление снаружи повышенного количества воздуха. Также требования касаются дезинфекции поручней лифтов и эскалаторов, которая должна проводиться в установленном порядке каждые два часа», — сказал Бека Перадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







