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Контроль за температурой граждан в торговых центрах будет осуществлять система видеоскрининга
17.05.2020 20:50
Начальник департамента инспекции трудовых условий Бека Перадзе сообщил, что требования по превенции коронавируса для торговых центров уже согласованы. По его словам, в торговых молах уже начали готовиться к открытию объектов.
По информации Перадзе, в торговых центрах будет применяться технология видеоскрининга граждан.
«Для максимального контроля за температурой людей будет применяться видеоскрининг, который позволяет осуществлять проверку большой массы людей. В случае высокой температуры видеокамера среагирует соответствующим сигналом тревоги. Есть требования к вытяжной вентиляции, которая должна обеспечивать поступление снаружи повышенного количества воздуха. Также требования касаются дезинфекции поручней лифтов и эскалаторов, которая должна проводиться в установленном порядке каждые два часа», — сказал Бека Перадзе.
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