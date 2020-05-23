

В Тбилиси поваленные ветром деревья повредили 13 автомобилей

23.05.2020 21:42





13 автомобилей сегодня были повреждены в Тбилиси поваленными штормовым ветром деревьями. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.



Погода на территории Грузии ухудшилась вечером 22 мая. В субботу в Тбилиси северо-западный ветер с порывами усилился до 28 м/с.



За последние 12 часов к спасателям поступило 260 тревожных вызовов, из которых 240 – от жителей грузинской столицы.



«В большинстве случаев сообщения касались поваленных деревьев или сломанных веток, зафиксировано несколько фактов повреждения билбордов и случаи, когда сильный ветер срывал крыши», — сообщили в ведомстве.



В результате стихии никто не пострадал. В службе отмечают, что пожарные-спасатели осуществили реагирование на все вызовы.



По информации Национального агентства окружающей среды Грузии, в воскресенье ветер в Тбилиси немного стихнет – до 22 м/с.



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