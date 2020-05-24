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Впервые за десять лет израильский самолет приземлился в Турции
24.05.2020 21:00
Впервые за десять лет израильский самолет приземлился в Турции. Израильское издание The Jerusalem Post сообщает, что самолет доставит в США турецкие медикаменты для борьбы с коронавирусом.
В Стамбуле «Dreamliner», переоборудованный в грузовой самолет, принял на борт 20 тонн гуманитарной помощи. До перелёта в Нью-Йорк самолет сначала вылетит в Тель-Авиве.
Воздушное сообщение между Израилем и Турцией было прервано в 2010 году на фоне роста напряженности в отношениях между двумя странами.
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