

Впервые за десять лет израильский самолет приземлился в Турции

24.05.2020 21:00





Впервые за десять лет израильский самолет приземлился в Турции. Израильское издание The Jerusalem Post сообщает, что самолет доставит в США турецкие медикаменты для борьбы с коронавирусом.



В Стамбуле «Dreamliner», переоборудованный в грузовой самолет, принял на борт 20 тонн гуманитарной помощи. До перелёта в Нью-Йорк самолет сначала вылетит в Тель-Авиве.



Воздушное сообщение между Израилем и Турцией было прервано в 2010 году на фоне роста напряженности в отношениях между двумя странами.





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