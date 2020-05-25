

Административное здание Тбилисской инфекционной больницы затопило

25.05.2020 22:15

"Новости-Грузия"



Сильный дождь затопил административное здание Тбилисской инфекционной больницы, повредил часть инфраструктуры, документации и медицинского оборудования. Об этом сообщает Общественное телевидение.



Персонал заявляет, что не может полноценно работать в затопленных кабинетах. Сотрудники больницы также напоминают, что им уже давно пора переехать в новое здание, в противном случае из-за инфраструктурных проблем перебои в работе клиники будут происходить и дальше.



«Разве можно, чтобы каждый раз из-за дождя в таком состоянии находилось одно из самых важных в стране учреждений и его сервер?», — заявил исполнительный директор больницы Шота Гогичаишвили.

Здание и территория на проспекте Казбеги в Тбилиси, где размещена государственная клиника, принадлежит частной фармацевтической компании «Аверси». Правительство уже 10 лет обещает перевести в инфекционную больницу в новое помещение.



Как сообщают сотрудники медучреждения, владелец клиники «Аверси-Фарма» в январе снял половину крыши, но после того, как в феврале клиника стала принимать пациентов с коронавирусом, ремонт был остановлен, а крыша закрыта непромокаемой тканью — брезентом.



По словам Шоты Гогичаишвили, сегодня брезент не выдержал проливного дождя и в здание попало большое количество воды.



Следует отметить, что крышу в административной части здания также стали чинить и в марте 2020 года после того, как в больнице побывал премьер-министр Георгий Гахария, назначивший главу клиники профессора Тенгиза Церцвадзе координатором всех ковид-больниц в Грузии.



Тбилисская инфекционная больница, которая в последние месяцы оказалась на первой линии борьбы с эпидемией коронавируса, 11 мая сделала очередное заявление, в котором напомнила правительству о своей нерешенной проблемой – отсутствия собственного здания.



Официальное название Тбилисской инфекционной — Научно-практический центр инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии.



Государство обещало построить для инфекционной больницы новое современное здание на площади 5 тысяч квадратных метров. Однако спустя 10 лет это обещание так и не было выполнено. Между тем именно в инфекционной больнице все эти годы проводится государственная программа бесплатного лечения граждан от гепатита С и уникальная программа по лечению зараженных СПИДом.



Инфекционная больница неоднократно жаловалась на то, что их инфраструктура находится в плачевном положении, а новые владельцы здания не разрешают им проводить ремонт.



Последний комментарий на эту тему сделала 15 мая глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе: в эфире Общественного телевидения она заявила, что проблема со зданием инфекционной больницы будет решена и что она вскоре сообщит об этом общественности.





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