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Массовая драка в центре Тбилиси – трое ранены, двое задержаны


30.05.2020   20:40


Как минимум трое человек были ранены в результате массовой драки молодых людей в сквере в центре Тбилиси – во время выяснения отношений в ход пошли ножи и биты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД Грузии.

По обвинению в нападении по «горячим следам» полиция задержала 29-летнего Л.А. и 24-летнего В.Г..

Следствие установило, что ссора между молодыми людьми произошла в сквере на проспекте Акакия Церетели. Во время потасовки 29-летний Г.Б. и 32-летний Б.Ч. были ранены холодным оружием, 26-летнему Б.Б. травмы нанесли тупым предметом.

Бригада «скорой» госпитализировала раненых. Между тем, Б.Б. помощь оказали на месте. Жизням пострадавших опасность не угрожает.

В автомобиле, на котором передвигались обвиняемые, сотрудники МВД обнаружили две биты, которые были изъяты в качестве вещдока.

В ведомстве отмечают, что продолжают оперативно-розыскные мероприятия с целью установления и задержания других участников преступления.

Следствие в связи с произошедшим начато по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух или более человек, совершенное группой лиц». Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до 13 лет.

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