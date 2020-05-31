

До пяти тысяч сотрудников МВД Грузии были отмечены наградами на День полиции

31.05.2020 16:35





На День полиции в Грузии до пяти тысяч сотрудников министерства внутренних дел были отмечены различными наградами от имени главы ведомства Вахтанга Гомелаури. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



День полиции в Грузии отмечается ежегодно с 2010 года. Традицией последних лет стал праздничный парад с участием сотрудников всех структур МВД.



Для предотвращения распространения коронавируса в Грузии до сих пор действует запрет на массовые мероприятия, поэтому сегодня по случаю Дня полиции парад не проводился.



Утром Гомелаури и премьер-министр Грузии Георгий Гахария почтили память полицейских, погибших при исполнении. Они возложили цветы к мемориалу у здания министерства внутренних дел в Тбилиси. Мероприятие проходило в присутствии почетного караула. По его окончанию оркестр Департамента особых заданий МВД исполнил государственный гимн Грузии.



После Гомелаури и Гахария лично наградили 10 сотрудников разных подразделений МВД медалями «За особые заслуги». Премьер отметил, что общество должно уважать заслуги полицейских, которые «жертвовали собой ради интересов страны», а государство – заботиться об их семьях и детях. Обращаясь к сотрудникам МВД, он напомнил, что быть полицейским – это большая честь и ответственность.



«Человек, который выходит на улицу, в первую очередь воспринимает государство через вас… Еще раз хочу вас поздравить. Знайте, что нет большего достоинства, чем служба своей стране и гражданам, защита их здоровья, мирной повседневной жизни», — заявил Гахария.



В свою очередь министр внутренних дел наполнил, что в течение трех последних месяцев полицейские были активно подключены к мероприятиям по борьбе с коронавирусом и работали в чрезвычайном режиме. По словам Гомелаури, некоторые сотрудники его ведомства в течение всего этого времени не появлялись дома, пропуская такие важные события, как рождение ребенка.



«На протяжении месяцев вы не появлялись в семьях, оставались на местах, практически во всех регионах… Мы знаем, какую работу вы выполняете. Вы рискуете здоровьем и всем, чтобы спасти наших граждан. Вы сделали очень многое, не хочу выделять кого-то, все подразделения были задействованы, и я хочу поблагодарить вас, поздравить всех еще раз и пожелать успехов и здоровья», — сказал Гомелаури.



День полиции был учрежден в апреле 2010 года по указу третьего президента Грузии Михеила Саакашвили. Праздник ежегодно отмечался 6 мая. После того, как в 2013 году главой государства стал Георгий Маргвелашвили, празднование Дня полиции сначала перенесли на 30 мая, а затем на 2 июня. В течение трех последних лет День полиции отмечается 31 мая.



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