

Дальнобойщик приехал из России в Грузию с коронавирусом

31.05.2020 19:57





Водитель международных грузовых перевозок, прибывший в родную Грузию из России, заболел коронавирусом, сообщила телекомпания «Имеди» в воскресенье.



Он прибыл на родину 22 мая и находился в самоизоляции. Теперь его будут лечить в Тбилиси.



Это первый случай коронавируса в винодельческом регионе Кахетия на востоке Грузии, который до этого считался «зеленой зоной».



В Грузии 783 человека заболело коронавирусом, 605 вылечилось, скончались 12 человек.



С 1 июня начнется процесс открытия ресторанов и части до сих пор закрытых магазинов, с 1 июля Грузия хочет принимать иностранных туристов. Режим ЧП был отменен 22 мая.



Однако смягчение ограничений привело к вспышке коронавируса в Тбилиси: 30 мая было выявлено 11 случаев заболевания.



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