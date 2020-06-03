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Ворона атаковала нескольких человек в Тбилиси (+видео)
03.06.2020 10:53
Ворона напала на нескольких человек на улице Костава в Тбилиси. Соответствующие видео были размещены в социальной сети.
Люди получили легкие травмы и были доставлены в клинику Нью Хоспиталс».
В клинике заявляют, что пострадавшим была оказана соответствующая помощь, и их уже выписали.
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