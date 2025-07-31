Число представителей «Грузинской мечты» под санкциями Запада превысило 230 – TI-Georgia

31.07.2025 17:09





Число попавших под западные санкции представителей «Грузинской мечты» и связанных с ними лиц превысило 230. Об этом сообщает организация Transparency International Georgia.



Публично названы 138 имен, на остальных распространяются визовые рестрикции, введенные без объявления адресатов.



В санкционных списках числятся члены правительства и парламента Грузии, высокопоставленные силовики, члены и соратники «Грузинской мечты», судьи, прокуроры, муниципальные руководители, бизнесмены, а также родственники этих лиц.



Ограничения вводили в 2023-2025 годах США, Великобритания, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Германия, Польша и Украина. Наряду с визовыми ограничениями, это также экономические и финасовые меры.



Причинами назывались жестокое подавление мирных демонстраций, подрыв демократии, препятствование процессу евроинтеграции Грузии, продвижение российских интересов в Грузии, фальсификация выборов, коррупция, пропаганда и противодействие воле грузинского народа.



Кроме того, в начале года ЕС запретил безвизовый въезд по служебным и дипломатическим паспортам Грузии. По состоянию на конец июня 2025 года соответствующие правила уже задействовали 11 государств-членов союза: Румыния, Болгария, Латвия, Литва, Эстония, Люксембург, Нидерланды, Франция, Бельгия, Италия. Согласно TI новые правила распространяются примерно на 1 тыс. грузинских чиновников и членов их семей. При этом в организации не упоминают то, что все они смогут продолжать въезжать в ЕС без виз, пользуясь не дипломатическими и служебными, а обычными паспортами.





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