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Посольство США: совершение насилия, кражи или грабежа в США может привести к аннулированию визы


31.07.2025   14:37


Посольство США в Грузии предупреждает граждан о необходимости соблюдать закон при посещении Соединённых Штатов. В сообщении, распространенном дипведомством в социальных сетях, говорится:

«Совершение насилия, кражи или грабежа в Соединённых Штатах не только создаёт юридические проблемы, но и может привести к аннулированию вашей визы или невозможности её получения в будущем.

Соединённые Штаты придают большое значение верховенству закона и ожидают от иностранных гостей соблюдения этих законов».

В связи с чем было сделано это заявление в посольстве США пока не поясняют.


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