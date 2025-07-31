Посольство США: совершение насилия, кражи или грабежа в США может привести к аннулированию визы

31.07.2025 14:37





Посольство США в Грузии предупреждает граждан о необходимости соблюдать закон при посещении Соединённых Штатов. В сообщении, распространенном дипведомством в социальных сетях, говорится:



«Совершение насилия, кражи или грабежа в Соединённых Штатах не только создаёт юридические проблемы, но и может привести к аннулированию вашей визы или невозможности её получения в будущем.



Соединённые Штаты придают большое значение верховенству закона и ожидают от иностранных гостей соблюдения этих законов».



В связи с чем было сделано это заявление в посольстве США пока не поясняют.





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