

Мэрия Тбилиси предоставит ресторанам муниципальные территории

03.06.2020 15:23





До снятия всех ограничений мэрия Тбилиси предоставит владельцам ресторанов муниципальные территории, прилегающие к заведениям. По словам мэра Кахи Каладзе, это важно с точки зрения социального дистанцирования между посетителями. Он отметил, что при расстановке столов, будет разрешено выходить за пределы частной собственности.



«Вы можете расставить столы таким образом, чтобы была соблюдена социальная дистанция, были соблюдены рекомендации Минздрава, прописанные в протоколе. Это временно, до тех пор, пока мы находимся в такой тяжелой ситуации. Делается для того, чтобы помочь вам», — сказал Каладзе.



Мэр Тбилиси добавил, что инициатива городских властей поможет ресторанам принимать больше посетителей.



Напомним, 1-го июня в Грузии восстановили работу заведения общественного питания с открытым пространством (терраса / веранда / открытый ресторан). 8 июня ожидается открытие всех досуговых объектов.





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