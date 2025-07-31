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Экономика Грузии выросла на 8,3% за шесть месяцев - «Грузстат»


31.07.2025   12:21


По предварительным оценкам Службы статистики Грузии, в июне 2025 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года реальный рост ВВП составил 6,3%, а средний показатель за первое полугодие 2025 года — 8,3%.

По данным Национальной службы статистики, в июне 2025 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года значительный вклад в рост внесли следующие секторы: информация и коммуникация, обрабатывающая промышленность, финансовая и страховая деятельность, транспорт и складское хозяйство, торговля.

Снижение наблюдалось в строительном секторе и энергетическом секторе.


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