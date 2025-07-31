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Паата Бурчуладзе: 4 октября объявляется днем мирного свержения власти Иванишвили


31.07.2025   12:18


По заявлению всемирного известного баса, Пааты Бурчуладзе, 4 октября, в 16:00 по местному времени, на площади Республики планируется проведение национального собрания.

Как заявил сегодня у здания Администрации правительства Грузии Бурчуладзе, „4 октября объявляется днем мирного свержения власти Иванишвили, так как это не только дата протеста, это станет историческим днем победы».

«Адресатом этого заявления не является ни одна политическая партия и ни один политик. Поэтому, обращаюсь к Его величеству грузинскому народу. 4 октября собираемся на площади Республики, проводим национальное собрание, возвращаем страну, украденную режимом, голосуем за освобождение Грузии. Мы должны отнять у Иванишвили незаконно присвоенную власть и вернуть ее народу. 4 октября объявляется днем мирного свержения власти Иванишвили, так как это не только дата протеста, это станет историческим днем победы. Так что, 4 октября объявляется днем мирного свержения власти Иванишвили. Готовься, Грузия, борьба до конца!»,- заявил Паата Бурчуладзе.


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