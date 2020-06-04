

В Тбилиси взломали офис оппозиционной партии «Лело»

04.06.2020 19:32





Офис оппозиционной партии «Лело», расположенный на улице Цотне Дадиани в Надзаладевском районе Тбилиси, сегодня утром взломали, сообщает телекомпания «Мтавари архи».



Полиция уже осмотрела место преступления. Уголовное дело возбуждено по статье «попытка кражи», что наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет. МВД пока не сообщало, есть ли задержанные по этому делу.



С какой целью неизвестные пробрались в офис, пока неизвестно. В самой партии происшествие связывают с политическими мотивами.



«Мы пока не знаем, что именно украдено. Но и преступники вряд ли надеялись найти там драгоценности, поэтому, возможно, это связано с нашей политической деятельностью», сказал журналистам член партии Каха Кожоридзе.



Партия «Лело для Грузии» была основана в декабре 2019 года известным в Грузии банкиром Мамукой Хазарадзе. Партия объединяет представителей бизнес-кругов и неправительственных правозащитных организаций.



В состав политического объединения «Лело для Грузии» входят «Лело», «Движение строительства» и «Новые правые».





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