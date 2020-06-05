

Сторонники «вора в законе» Миндии Лавасоглы пытались перекрыть центральную автомагистраль Батуми-Сарпи

05.06.2020 18:08





На участке Ахалсопели центральной автомагистрали Батуми-Сарпи, где сторонники т.н. криминального авторитета Миндии Лавасоглы проводили акцию протеста, произошел инцидент.



Они сели на асфальт на магистрали и перекрыли дорогу, после чего между правоохранителями и участниками акции произошло словесное и физическое противостояние. На акции задержали несколько человек.



На месте находится начальник департамента полиции Аджарии Константин Ананиашвили. Полиция смогла освободить проезжую часть дороги. Участников акции от автомагистрали отделят полицейский кордон.



Участники акции требуют экстрадиции т.н. криминального авторитета из Турции в Грузию или в третью страну.





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