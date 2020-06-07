

Пассажирам самолетов придется носить маски на борту

07.06.2020 11:28





По заявлению директора «Объединения аэропортов Грузии» Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Тамар Арчуадзе, страна готовится к открытию внутреннего и международного туризма.



«Мы готовимся к 1 июля. Тбилисский международный аэропорт практически готов к возобновлению регулярного воздушного сообщения. Ведется подготовка Кутаисского международного аэропорта и находящихся в управлении «Объединения аэропортов Грузии» внутренних аэропортов к полетам. Во всех аэропортах сейчас производится разметка специальными стикерами, чтобы пассажиры могли соблюдать полутораметровую дистанцию», - заявила Тамар Арчуадзе.



По ее пояснению, носить маски пассажирам придется кроме аэропорта и на борту самолета.



«А в аэропорту прибытия пассажирам нужно будет соблюдать регуляции тех стран, куда они отправляются», - заявила Тамар Арчуадзе.



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