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Пассажирам самолетов придется носить маски на борту
07.06.2020 11:28
По заявлению директора «Объединения аэропортов Грузии» Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Тамар Арчуадзе, страна готовится к открытию внутреннего и международного туризма.
«Мы готовимся к 1 июля. Тбилисский международный аэропорт практически готов к возобновлению регулярного воздушного сообщения. Ведется подготовка Кутаисского международного аэропорта и находящихся в управлении «Объединения аэропортов Грузии» внутренних аэропортов к полетам. Во всех аэропортах сейчас производится разметка специальными стикерами, чтобы пассажиры могли соблюдать полутораметровую дистанцию», - заявила Тамар Арчуадзе.
По ее пояснению, носить маски пассажирам придется кроме аэропорта и на борту самолета.
«А в аэропорту прибытия пассажирам нужно будет соблюдать регуляции тех стран, куда они отправляются», - заявила Тамар Арчуадзе.
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