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На рыбном рынке в Батуми произошел взрыв
10.06.2020 11:08
На рыбном рынке в Батуми произошел взрыв. Как сообщают в Службе управления чрезвычайными ситуациями, пожар на территории, вызванный взрывом, на данный момент ликвидирован. По их данным, в результате происшествия никто не пострадал.
По информации местных жителей, взрыв на рыбном рынке в Батуми, предположительно, был вызван природным газом. По их словам, взрыв произошел в 6 часов утра в той части рынка, где находится кухня.
В результате произошедшего легко повреждена легковая автомашина.
На месте работали 3 группы пожарных-спасателей. В ведомстве сообщают, что причины взрыва установит следствие.
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