|
|
|
В Абастуманском лесном массиве, близ обсерватории, возник новый очаг возгорания
15.06.2020 12:56
В селе Абастумани Адигенского муниципалитета, в лесном массиве близ обсерватории возник новый очаг возгорания.
Как сообщили в службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, пожар уже локализован и угрозы распространения огня нет.
Для справки, пожар в селе Абастумани возник 2 дня назад, 13 июня. Согласно информации, которую вчера распространила Служба по управлению чрезвычайными ситуациями, сообщение о пожаре в Абастумани в Центр управления общественной безопасности – 112 МВД Грузии поступило к двум часам дня 13 июня. По их же информации, в лесном массиве сгорели нижний покров хвойного леса и пни.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна