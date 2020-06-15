

В Абастуманском лесном массиве, близ обсерватории, возник новый очаг возгорания

15.06.2020 12:56





В селе Абастумани Адигенского муниципалитета, в лесном массиве близ обсерватории возник новый очаг возгорания.



Как сообщили в службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, пожар уже локализован и угрозы распространения огня нет.



Для справки, пожар в селе Абастумани возник 2 дня назад, 13 июня. Согласно информации, которую вчера распространила Служба по управлению чрезвычайными ситуациями, сообщение о пожаре в Абастумани в Центр управления общественной безопасности – 112 МВД Грузии поступило к двум часам дня 13 июня. По их же информации, в лесном массиве сгорели нижний покров хвойного леса и пни.



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