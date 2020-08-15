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По обвинению в нанесении повреждений автобусу и вреда здоровью пассажира полиция задержала 46-летнего мужчину
15.08.2020 12:11
В Самегрело-Земо Сванети правоохранители задержали 46-летнего мужчину, обвиняемого в повреждении пассажирского автобуса и нанесении вреда здоровью одного из пассажиров. Об этом «Интерпрессньюс» сообщили в МВД.
Как отмечается в информации ведомства, задержанный, Г. Дж. 1974 года рождения, бросал камни в автобус, следовавший по маршруту Зугдиди - Тбилиси. В результате было повреждено лобовое стекло, а один из пассажиров получил травму.
Преступление карается лишением свободы сроком до 3 лет.
«Следствие установило, что обвиняемый 6 августа этого года в селе Шуа Квалони Хобского муниципалитета бросал камни в пассажирский автобус, следовавший по маршруту Зугдиди – Тбилиси, в результате чего пострадал один из пассажиров и повреждено лобовое стекло транспортного средства. Полиция задержала Г.Дж. в Хоби через несколько дней после инцидента на основании постановления судьи.
Расследование ведется в соответствии с 1-й частью ст. 187 (повреждение или уничтожение чужой вещи, повлекшее значительный ущерб) и 1-й частью ст.126 (насилие) УК Грузии», - сообщают в МВД.
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