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В России выявлен 5 061 новый случай коронавируса
15.08.2020 18:19
В России за минувшие сутки выявлен 5 061 новый случай коронавируса. Всего в стране коронавирус был зафиксирован у 917 884 человек. Об этом сообщают российские медиа со ссылкой на оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
По их данным, за прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались еще 119 пациентов, общее число умерших от нее увеличилось до 15 617.
Согласно официальной статистике, в России от COVID-19 вылечились более 729 411 пациентов, из них 6 447– за прошедшие сутки.
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