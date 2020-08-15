

В России выявлен 5 061 новый случай коронавируса

15.08.2020 18:19





В России за минувшие сутки выявлен 5 061 новый случай коронавируса. Всего в стране коронавирус был зафиксирован у 917 884 человек. Об этом сообщают российские медиа со ссылкой на оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.



По их данным, за прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались еще 119 пациентов, общее число умерших от нее увеличилось до 15 617.



Согласно официальной статистике, в России от COVID-19 вылечились более 729 411 пациентов, из них 6 447– за прошедшие сутки.



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