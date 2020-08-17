

В Грузии пытаются определить пассажиров рейса Тбилиси-Минск-Тбилиси

17.08.2020 11:02





Ряд СМИ и Telegram-каналов сообщил о бизнес-джете, который совершил рейс по маршруту Тбилиси-Минск-Тбилиси.



«В Минск сегодня прилетал из Тбилиси бизнес-джет грузинского правительства, на котором обычно летает президент Грузии. Приземлился около 19:00, провел в аэропорту Минска час и теперь летит обратно», – пишет проект The Bell.



Грузинский оппозиционный телеканал «Мтавари архи» вначале сообщил, что в Минск, возможно, вылетела президент Грузии Саломе Зурабишвили. В администрации президента информацию опровергли.



Гендиректор канала Ника Гварамия в прямом эфире своей авторской передачи «Главные акценты» не исключил, что в Тбилиси из Минска прилетел сын белорусского президента Коля Лукашенко.



Позже Гварамия озвучил еще две версии о пассажирах рейса. По данным журналиста, в Минск из Тбилиси вылетел посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия. Гварамия также предположил, что из Беларуси мог быть экстрадирован вор в законе Миндия Горадзе (Лавасоглы Батумский).



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