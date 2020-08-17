

Двух сотрудников бара Bauhaus ищут третий день

17.08.2020 13:30





Третий день продолжаются поиски двух сотрудников тбилисского бара Bauhaus.



Как сообщают в Службе управления чрезвычайными ситуациями, поисковые работы идут и на реке Кура, где со спецкатера сканируется дно.



В поисковых работах участвует и спасательная группа из 8 человек. По информации МВД, расследование в связи с исчезновением двух сотрудников бара Bauhaus ведется по статье о незаконном лишении свободы.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







