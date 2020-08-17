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Спасатели обнружили в Куре тело одного человека
17.08.2020 15:01
Спасатели в ходе поисковых работ обнаружили в реке Кура, на территории, прилегающей к бару Bauhaus в Тбилиси, останки одного человека.
В эти минуты спасатели поднимают тело из воды. Соответственно идентификацию пока осуществить не удалось.
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