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Спасатели обнружили в Куре тело одного человека


17.08.2020   15:01


Спасатели в ходе поисковых работ обнаружили в реке Кура, на территории, прилегающей к бару Bauhaus в Тбилиси, останки одного человека.

В эти минуты спасатели поднимают тело из воды. Соответственно идентификацию пока осуществить не удалось.

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