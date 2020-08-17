

Спасатели обнружили в Куре тело одного человека

17.08.2020 15:01





Спасатели в ходе поисковых работ обнаружили в реке Кура, на территории, прилегающей к бару Bauhaus в Тбилиси, останки одного человека.



В эти минуты спасатели поднимают тело из воды. Соответственно идентификацию пока осуществить не удалось.





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