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В Лентехском муниципалитете от внешнего мира оторваны 4 села


21.08.2020   11:23


В Лентехском муниципалитете борются со стихией. В результате проливного дождя разлилась река Ласкадура, смыта дорога, 4 села оказались оторваны от внешнего мира.

По информации мэра Лентехи Бадри Липартелиани, вода снесла несколько мостов, повреждены берегоукрепительные сооружения. По его словам, на данный момент население не пострадало, однако в случае, если дожди продолжатся, такая опасность существует.

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