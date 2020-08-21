

В Лентехском муниципалитете от внешнего мира оторваны 4 села

21.08.2020 11:23





В Лентехском муниципалитете борются со стихией. В результате проливного дождя разлилась река Ласкадура, смыта дорога, 4 села оказались оторваны от внешнего мира.



По информации мэра Лентехи Бадри Липартелиани, вода снесла несколько мостов, повреждены берегоукрепительные сооружения. По его словам, на данный момент население не пострадало, однако в случае, если дожди продолжатся, такая опасность существует.



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