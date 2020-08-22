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Открылась новая дорога в объезд Хашури
22.08.2020 12:19
Сегодня для движения открылась новая дорога в объезд Хашури протяженностью 13 км. На церемонии открытия присутствовали премьер-министр Грузии Георгий Гахария, вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили и другие гости.
На 11,5-километровом участке введённой в эксплуатацию дороги действует четырехполосное движение, а на 1,5-километровом участке движение будет временно осуществляться в две полосы. Время на проезд Хашури по новой дороге сократится на 40-50%, и будет занимать 10 минут вместо обычных 20 минут.
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