

Задержан глава одной из компаний за подделку документов

26.08.2020 13:21





Руководитель одной из компаний, привлечен к ответственности за изготовление и использование поддельных документов, в процессе участия в государственных тендерах в районе Квемо Картли. Об этом сообщает следственная служба Минфина Грузии.



Расследование установило, что ответчик, компания которого не имела опыта выполнения работ необходимых для участия в тендере, фальсифицировала контракты, подтверждающие опыт, работы и акты приема, которые затем были представлены в тендерную комиссию.



Преступление подпадает под статью 362 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.



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