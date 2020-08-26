

Более 2000 граждан Грузии уже получили разрешение на работу в Турции

26.08.2020 17:09





Разрешение на работу в Турции уже получили более 2 тысяч граждан Грузии, заявил сегодня на заседании правительства Аджарии глава местного правительства Торнике Рижвадзе.



По словам Рижвадзе, правительство интенсивно работает для того, чтобы граждане, получившие соответствующее приглашение, смогли выехать по месту работы без бюрократических барьеров.





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